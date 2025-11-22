Буду помнить только светлые моменты, – Дзидзьо посвятил щемящее сообщение Лесику
- Умер соучредитель и экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, известный как Лесик.
- Михаил Хома, фронтмен группы, почтил память Лесика трогательным сообщением в инстаграме.
Сегодня стало известно, что умер соучредитель и экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик. Фронтмен коллектива Михаил Хома, которого также знают как Дзидзьо, почтил память певца.
Хома посвятил Лесику трогательное сообщение в инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал.
Михаил Хома опубликовал черно-белую фотографию Лесика. Певец смотрит в сторону и держит гитару.
Лесик... Буду помнить только светлые моменты: музыку, сцены, годы работы вместе. Это то, что останется навсегда. Силы и мира твоим родным пройти через эту боль. Светлая тебе память, Лесик,
– написал Хома.
Заметим, что Михаил уже утром высказался по поводу смерти Турка. "Печальная новость. Светлая память, Лесику. Соболезнования близким", – лаконично написал он в сториз.
Лесик (Олег Турко) умер: главное
О смерти Лесика сегодня утром сообщила журналистка Мария Панчишин. В мае 2024 года он перенес сложную операцию на сердце, а в декабре на концерте Натальи Бучинской у мужчины остановилось сердце.
Впоследствии стало известно, что Турка отравили. Организм певца не выдержал такой дозы токсичных веществ, в результате чего у Лесика начался стеноз аортального клапана. Ему нужна была срочная операция.
Причину смерти экс-участника группы DZIDZIO пока не раскрыли. Ему было 58 лет.
Кроме Михаила Хомы, память Лесика также почтили певицы Мария Бурмака и Наталка Карпа и бывший клавишник и саундпродюсер DZIDZIO Julik (Назарий Гук).
Сегодня в 19:00 в городе Новояворовск, что на Львовщине, состоится панихида по Лесику. Церемония пройдет в церкви святых апостолов Петра и Павла.
Чин похорон – завтра в 12:00 в той же церкви. Певца похоронят в поселке Ивано-Франково.