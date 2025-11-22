Пам'ятатиму тільки світлі моменти, – Дзідзьо присвятив щемливий допис Лесику
- Помер співзасновник та ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко, відомий як Лесик.
- Михайло Хома, фронтмен гурту, вшанував пам'ять Лесика зворушливим дописом в інстаграмі.
Сьогодні стало відомо, що помер співзасновник та ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко, більш відомий як Лесик. Фронтмен колективу Михайло Хома, якого також знають як Дзідзьо, вшанував пам'ять співака.
Хома присвятив Лесику зворушливий допис в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.
Михайло Хома опублікував чорно-білу фотографію Лесика. Співак дивиться в сторону і тримає гітару.
Лесик… Пам'ятатиму тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди. Сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять, Лесик,
– написав Хома.
Зауважимо, що Михайло вже вранці висловився з приводу смерті Турка. "Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", – лаконічно написав він у сториз.
Лесик (Олег Турко) помер: головне
Про смерть Лесика сьогодні вранці повідомила журналістка Марія Панчишин. У травні 2024 року він переніс складну операцію на серце, а в грудні на концерті Наталії Бучинської в чоловіка зупинилося серце.
Згодом стало відомо, що Турка отруїли. Організм співака не витримав такої дози токсичних речовин, внаслідок чого в Лесика почався стеноз аортального клапана. Йому потрібна була термінова операція.
Причину смерті ексучасника гурту DZIDZIO наразі не розкрили. Йому було 58 років.
Окрім Михайла Хоми, пам'ять Лесика також вшанували співачки Марія Бурмака та Наталка Карпа і колишній клавішник та саундпродюсер DZIDZIO Julik (Назарій Гук).
Сьогодні о 19:00 в місті Новояворівск, що на Львівщині, відбудеться панахида за Лесиком. Церемонія пройде у церкві святих апостолів Петра і Павла.
Чин похорону – завтра о 12:00 в тій же церкві. Співака поховають у селищі Івано-Франкове.