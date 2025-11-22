Пам'ятатиму тільки світлі моменти, – Дзідзьо присвятив щемливий допис Лесику

Сьогодні стало відомо, що помер співзасновник та ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко, більш відомий як Лесик. Фронтмен колективу Михайло Хома, якого також знають як Дзідзьо, вшанував пам'ять співака.

Хома присвятив Лесику зворушливий допис в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Дуже не вистачатиме тебе": Наталка Карпа та Марія Бурмака щемливо вшанували пам'ять Лесика

Михайло Хома опублікував чорно-білу фотографію Лесика. Співак дивиться в сторону і тримає гітару.

Лесик… Пам'ятатиму тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди. Сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять, Лесик,

– написав Хома.

Зауважимо, що Михайло вже вранці висловився з приводу смерті Турка. "Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", – лаконічно написав він у сториз.

Лесик (Олег Турко) помер: головне