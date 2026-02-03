Дзидзьо впервые отреагировал на слухи о женитьбе и отцовстве
- Дзидзьо избежал прямого ответа на слухи о его отцовстве и пообещал сделать изящное заявление позже.
- Слухи об отцовстве Дзидзьо обсуждаются уже некоторое время.
Уже длительное время в сети сплетничают о том, что Михаил Хома нашел новую любовь и даже стал отцом. Однако сам артист не рассказывает о личной жизни.
Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) впервые отреагировал на слухи в комментарии изданию OBOZ.UA. Однако артист продолжает держать интригу.
Пока не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю,
– поделился Дзидзьо.
Интересно, что Михаил Хома также получил этот вопрос от alyona alyona alyona во время записи программы "Угадай мелодию". Он обратился к звездным участникам со словами: "Будьте искренними, ведите себя непосредственно, играйте, как дети".
Реперка спросила у ведущего, есть ли у него дети, но и здесь он обошелся лишь улыбкой и шуткой.
Напомним, Дзидзьо стал ведущим программы "Угадай мелодию". Съемки начались в конце января 2026 – об этом сообщили на странице платформы SWEET.TV.
Откуда пошли слухи об отцовстве Дзидзьо и как на них реагируют его близкие?
- Еще в прошлом году в программе "ЖВЛ представляет" ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о слухах вокруг личной жизни Дзидзьо. В частности, в сети сплетничали, что артист уже несколько лет женат и стал отцом. По некоторым слухам, у артиста родилась двойня.
- На эту информацию отреагировала Оля Цибульская. Однако она не стала раскрывать подробностей и ответила, что эти вопросы следует задавать только Михаилу. К слову, Цибульская и Дзидзьо остаются друзьями – они часто видятся и переписываются.
- Слухи также комментировала бывшая жена Дзидзьо, SLAVIA. После последнего общения с экс-супругом артистка поняла, что он одинок.