Дзидзьо растрогал архивным фото с отцом: как певец выглядел в детстве
- Михаил Хома, известный как Дзидзьо, поделился архивной фотографией с отцом, которому могло бы исполниться 66 лет.
- Отец Дзидзьо, Степан Алексеевич, умер в 37-летнем возрасте, когда певцу было всего 13 лет.
Певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, показал архивную фотографию со своим отцом Степаном Алексеевичем. Сегодня мужчине могло бы исполниться 66 лет.
Фотографией с отцом Хома поделился в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
Михаил Хома опубликовал черно-белое фото, где он изображен с отцом. Певец рассказал, что Степан Алексеевич умер совсем молодым – в 37-летнем возрасте. Артисту на тот момент было всего 13 лет.
Сегодня папе Степану было бы 66. Единственное фото, где мы вместе. Он ушел так рано – в 37, а мне было всего 13. В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения. P.S. На фото папа – крайний слева,
– написал Хома.
Что известно о Михаиле Хоме (Дзидзьо)
Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Львовской области. Там парень провел детство, а впоследствии вместе с родителями переехал в город Новояворовск.
Михаил учился в местной музыкальной школе, затем поступил во Львовское музыкальное училище, а затем – в Киевский национальный университет культуры и искусство.
Через два года обучения певец перевелся на заочную форму и переехал во Львов, где создал группу "Друзья".
Наибольшую популярность Хоме принесла группа DZIDZIO.
В ноябре 2013 года женился на Ярославе Притуле (певица SLAVIA). Михаил объявил о разводе с женой в 2021 году. В целом они были вместе 20 лет.