Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам". После развода артистам удалось сохранить хорошие отношения, а нынешний муж SLAVIA не против их общения.
SLAVIA рассказала, что несколько месяцев назад увидела в сети информацию о том, что Дзидзьо имеет двоих детей. Певица очень обрадовалась такой новости и поставила вподобайку.
Я была бы очень рада, если бы так было. Но на самом деле сейчас у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся, он говорит: "Ко мне кошка прибилась, такая она красивая", потом фотку сделал с этим котом. Я отвечаю: "А хозяйка у тебя есть в доме?", он говорит: "Ну, разберусь". Я так понимаю, что нет,
– сказала SLAVIA.
Что известно об отношениях SLAVIA и Дзидзьо?
SLAVIA вышла замуж за Дзидзьо в ноябре 2013 года, в общем они пробыли вместе 20 лет. В 2021 году артист объявил о разводе с женой.
В шоу "Ближе к звездам" SLAVIA рассказала, что они с мужем прошли тяжелое время: у певца умер отец, а мама была вынуждена уехать за границу, когда он нуждался в ее опеке.
"А я не могла ему дать этого, потому что у меня другая роль – у меня роль женщины. Я ему дала ровно то, что ему было нужно. Мы понимали, что наши отношения не имеют продолжения. Для меня семья неполноценная, когда нет детей, а он себя не видел отцом", – добавила она.
Сейчас Дзидзьо скрывает личную жизнь. А вот SLAVIA 8 июня впервые стала мамой. Певица родила сына Льва от бизнесмена Андрея Павлюка. Они поженились 7 июня.