Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам". После развода артистам удалось сохранить хорошие отношения, а нынешний муж SLAVIA не против их общения.

SLAVIA рассказала, что несколько месяцев назад увидела в сети информацию о том, что Дзидзьо имеет двоих детей. Певица очень обрадовалась такой новости и поставила вподобайку.

Я была бы очень рада, если бы так было. Но на самом деле сейчас у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся, он говорит: "Ко мне кошка прибилась, такая она красивая", потом фотку сделал с этим котом. Я отвечаю: "А хозяйка у тебя есть в доме?", он говорит: "Ну, разберусь". Я так понимаю, что нет,

– сказала SLAVIA.

Что известно об отношениях SLAVIA и Дзидзьо?