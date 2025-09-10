Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок". Після розлучення артистам вдалося зберегти хороші стосунки, а нинішній чоловік SLAVIA не проти їхнього спілкування.

SLAVIA розповіла, що кілька місяців тому побачила у мережі інформацію про те, що Дзідзьо має двох дітей. Співачка дуже зраділа такій новині і поставила вподобайку.

Я була б дуже рада, якби так було. Але насправді зараз у нього немає жінки, наскільки я розумію. Ми спілкуємось, він каже: "До мене кішка прибилась, така вона красива", потім фотку зробив з цим котом. Я відповідаю: "А господинька в тебе є у хаті?", він каже: "Ну, розберусь". Я так розумію, що немає,

– сказала SLAVIA.

Що відомо про стосунки SLAVIA і Дзідзьо?