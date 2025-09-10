Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок". Після розлучення артистам вдалося зберегти хороші стосунки, а нинішній чоловік SLAVIA не проти їхнього спілкування.
SLAVIA розповіла, що кілька місяців тому побачила у мережі інформацію про те, що Дзідзьо має двох дітей. Співачка дуже зраділа такій новині і поставила вподобайку.
Я була б дуже рада, якби так було. Але насправді зараз у нього немає жінки, наскільки я розумію. Ми спілкуємось, він каже: "До мене кішка прибилась, така вона красива", потім фотку зробив з цим котом. Я відповідаю: "А господинька в тебе є у хаті?", він каже: "Ну, розберусь". Я так розумію, що немає,
– сказала SLAVIA.
Що відомо про стосунки SLAVIA і Дзідзьо?
SLAVIA вийшла заміж за Дзідзьо у листопаді 2013 року, загалом вони пробули разом 20 років. У 2021 році артист оголосив про розлучення з дружиною.
У шоу "Ближче до зірок" SLAVIA розповіла, що вони з чоловіком пройшли найважчий час: у співака помер батько, а мама була змушена поїхати за кордон, коли він потребував її опіки.
"А я не могла йому дати цього, тому що в мене інша роль – у мене роль жінки. Я йому дала рівно те, що йому було потрібно. Ми розуміли, що наші стосунки не мають продовження. Для мене сім'я неповноцінна, коли немає дітей, а він себе не бачив батьком", – додала вона.
Зараз Дзідзьо приховує особисте життя. А от SLAVIA 8 червня вперше стала мамою. Співачка народила сина Лева від бізнесмена Андрія Павлюка. Вони одружились 7 червня.