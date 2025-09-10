Про це SLAVIA розповіла в новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок".
До речі "Думали весь місяць": SLAVIA розсекретила ім'я сина
Кліп SLAVIA на пісню "Дівка з перцем" вийшов на початку квітня. Вже тоді у мережі запідозрили, що співачка чекає на дитину, адже у відео вона показалася з округлим животиком.
Дзідзьо зрозумів, що колишня дружина вагітна, коли відбулася прем'єра кліпу.
Знімала я на 6 місяці вагітності, а кліп вийшов, коли я вже була на 8 місяці вагітності. І Михайло мені написав: "Я бачу між рядків, що ти вагітна. Вітаю". Навіть в сториз зробив репост кліпу,
– пригадала SLAVIA.
Для довідки! Дзідзьо і SLAVIA одружилися в листопаді 2013 року. У 2021 році співак оголосив про розлучення. Загалом вони були разом 20 років.
Що відомо про сім'ю SLAVIA
У квітні стало відомо, що SLAVIA перебуває у стосунках з бізнесменом Андрієм Павлюком. У травні співачка повідомила, що вони заручились. Чоловік зробив пропозицію коханій в застосунку "Дія".
7 червня SLAVIA та Андрій Павлюк одружилися. Пара зареєструвала шлюб у відділі ДРАЦСу в Житомирські області. Уже наступного дня співачка вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Левом.
SLAVIA народжувала у Житомирському обласному перинатальному центрі. Чоловік був присутній на пологах. Син подружжя народився вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри.
Дзідзьо привітав колишню дружину з народження первістка.