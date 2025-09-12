Фотографией с отцом Хома поделился в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
Михаил Хома опубликовал черно-белое фото, где он изображен с отцом. Певец рассказал, что Степан Алексеевич умер совсем молодым – в 37-летнем возрасте. Артисту на тот момент было всего 13 лет.
Сегодня папе Степану было бы 66. Единственное фото, где мы вместе. Он ушел так рано – в 37, а мне было всего 13. В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения. P.S. На фото папа – крайний слева,
– написал Хома.
Архивное фото Хомы с отцом (Михаил стоит возле отца) / Фото из инстаграма певца
Что известно о Михаиле Хоме (Дзидзьо)
Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Львовской области. Там парень провел детство, а впоследствии вместе с родителями переехал в город Новояворовск.
Михаил учился в местной музыкальной школе, затем поступил во Львовское музыкальное училище, а затем – в Киевский национальный университет культуры и искусство.
Через два года обучения певец перевелся на заочную форму и переехал во Львов, где создал группу "Друзья".
Наибольшую популярность Хоме принесла группа DZIDZIO.
В ноябре 2013 года женился на Ярославе Притуле (певица SLAVIA). Михаил объявил о разводе с женой в 2021 году. В целом они были вместе 20 лет.