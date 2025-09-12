Фотографией с отцом Хома поделился в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

Михаил Хома опубликовал черно-белое фото, где он изображен с отцом. Певец рассказал, что Степан Алексеевич умер совсем молодым – в 37-летнем возрасте. Артисту на тот момент было всего 13 лет.

Сегодня папе Степану было бы 66. Единственное фото, где мы вместе. Он ушел так рано – в 37, а мне было всего 13. В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения. P.S. На фото папа – крайний слева,

– написал Хома.

Архивное фото Хомы с отцом (Михаил стоит возле отца) / Фото из инстаграма певца

Что известно о Михаиле Хоме (Дзидзьо)