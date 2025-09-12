Світлиною з батьком Хома поділився в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

Михайло Хома опублікував чорно-біле фото, де він зображений з батьком. Співак розповів, що Степан Олексійович помер зовсім молодим – у 37-річному віці. Артистові на той момент було лише 13 років.

Сьогодні татові Степанові було б 66. Єдине фото, де ми разом. Він пішов так рано – у 37, а мені було лише 13. У серці назавжди залишилися спогади дитинства: ліси, річки, озера, гриби, рибалки. Найкращий тато. З днем народження. P.S. На фото тато – крайній зліва,

– написав Хома.

Архівне фото Хоми з батьком (Михайло стоїть біля батька) / Фото з інстаграму співака

