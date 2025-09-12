Світлиною з батьком Хома поділився в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
Не пропустіть Колишня дружина Дзідзьо відповіла, чи перебуває він у стосунках
Михайло Хома опублікував чорно-біле фото, де він зображений з батьком. Співак розповів, що Степан Олексійович помер зовсім молодим – у 37-річному віці. Артистові на той момент було лише 13 років.
Сьогодні татові Степанові було б 66. Єдине фото, де ми разом. Він пішов так рано – у 37, а мені було лише 13. У серці назавжди залишилися спогади дитинства: ліси, річки, озера, гриби, рибалки. Найкращий тато. З днем народження. P.S. На фото тато – крайній зліва,
– написав Хома.
Архівне фото Хоми з батьком (Михайло стоїть біля батька) / Фото з інстаграму співака
Що відомо про Михайла Хому (Дзідзьо)
Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року у селі Бортники Львівської області. Там хлопець провів дитинство, а згодом разом з батьками переїхав до міста Новояворівськ.
Михайло навчався у місцевій музичній школі, потім вступив до Львівського музичного училища, а згодом – до Київського національного університету культури й мистецтво.
Через два роки навчання співак перевівся на заочну форму і переїхав до Львова, де створив гурт "Друзі".
Найбільшу популярність Хомі приніс гурт DZIDZIO.
У листопаді 2013 року одружився з Ярославою Притулою (співачка SLAVIA). Михайло оголосив про розлучення з дружиною у 2021 році. Загалом вони були разом 20 років.