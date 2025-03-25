Известный визажист Егор Андрюшин рассказал, были ли сложности в работе со звездами

Известный визажист Егор Андрюшин высказался о работе с украинскими звездами. У него поинтересовались, с кем было сложнее всего работать.

Андрюшин признался, что больших трудностей в работе со звездами не возникало. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на проект "Вкусно и Душевно с Размиком".

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Я не могу сказать, что были супер сложности. Потому что когда звезда приходит на перевоплощение, то знает, к кому она идет, она доверяет. Она также заинтересована в контенте, в результате. И поэтому каких-то супер нервов, скандалов не было,

– рассказал Егор Андрюшин.

Визажист заметил, что бывали моменты, когда кому-то не нравилась прическа. Дело в том, что образы, которые создает Егор, очень отличаются от тех, к которым звезды привыкли. Однако он не рассекретил, кто это был.

Я считаю, что рабочие моменты должны оставаться между нами,

– объяснил визажист.

В то же время Егор Андрюшин поделился, что требовательной была Наталья Могилевская. Однако он считает, что это классно. Визажист научился у певицы определенных нюансов работы – в частности, как работать с командой.

Егор Андрюшин в проекте "Вкусно и Душевно с Размиком": смотрите видео онлайн

Отметим, что Егор занимается звездными перевоплощениями. Например, летом 2024 года Андрюшин создал нестандартный образ для Владимира Дантеса. Так, певец стал похож на Фредди Меркьюри. Кроме того, визажист сотрудничает с Олей Поляковой, Златой Огневич, Машей Кондратенко и многими другими знаменитостями.