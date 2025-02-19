Перед премьерой на Берлинале: режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой

Режиссеры Екатерина Горностай и Никон Романченко стали родителями. Ребенок появился на свет накануне мировой премьеры украинского фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале в основной программе.

Екатерина Горностай рассекретила, что стала мамой мальчика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Культура.

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Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале прошлой ночью, как раз вовремя к завтрашней премьере "Лента времени". Мы здоровы, переполнены радостью и немного уставшие,

– рассказала Екатерина Горностай.



Екатерина Горностай стала мамой / Фото пресс-службы для Суспільне Культура

Режиссер призналась, что была беременной во время финального этапа работы над лентой. Из-за этого ее восприятие детей, о которых Екатерина снимала историю, изменилось.

"Работая над лентой, мы с Екатериной хотели сделать акцент на продолжении жизни несмотря на тяжелые времена", – добавил Никон Романченко.

Фильм "Лента времени" покажут на Берлинале

"Лента времени" – документальный фильм, рассказывающий об учителях и учениках, которые продолжают учить и учиться в условиях полномасштабной войны на прифронтовых и деоккупированных территориях. Кадры снимали в 2023 – 2024 годах.

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