Скандал среди блогеров: Остапчук раскрыла интимную жизнь Беспалова, а он – как она "заказала" Горняка

В украинском шоу-бизнесе разгорелся новый публичный конфликт, в ходе которого супруга телеведущего Владимира Остапчука и блогер Богдан Беспалов обменялись серьезными обвинениями. Стороны поделились резонансной информацией друг о друге, однако ни одна из них не предоставила убедительных доказательств, опираясь лишь на собственные заявления.

Громкий скандал начался с того, что Екатерина Остапчук высказала свою версию относительно личной жизни Богдана Беспалова. Она заявила, что блогер якобы имел длительные интимные отношения с сотрудником ТЦК, из-за ссоры с которым его и отправили на службу.

По ее словам, именно этот человек впоследствии помог ему перевестись в тыл. В своем обращении жена ведущего написала:

Богдан очень долго дружил с одним сотрудником ТЦК. Затем, когда они поссорились, Богдана резко "похитили" и отправили служить.

Далее она добавила, что блогер придумал другую легенду, чтобы скрыть правду:

Этот дурачок все свалил на Алешу, которая ни сном ни духом, потому что ему такую версию подкинули котята, и ему нужно было что-то придумать, чтобы создать легенду, ведь через некоторое время он помирился со своим возлюбленным.

Екатерина Остапчук о Беспалове / скриншот из Telegram

Ответ Богдана Беспалова не заставил себя ждать. Он отреагировал на упреки с иронией, назвав рассказ оппонентки "слабенькими криминально-эротическими хрониками". Блогер публично высмеял ее слова:

Вот Покату бомбить, народ, довели до истерики. Потому что задело за живое. Сама не против пойти на шоу, но не может, потому что теперь замужем. А насчет "гатився туза" – это ее укусил канал "Ганьба.ньюз"? Там еще была теория о чиновнике, который домогался своего пасынка, но все равно остался с Богданом.

Богдан Беспалов о Екатерине Остапчук / скриншот из Telegram

Стоит заметить, что о шоу блогер написал не просто так. Ведь ранее он заявлял, что бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк станет участницей "Холостяка-15". А это якобы мечта и самой Екатерины, однако семейный статус не позволяет ей этого сделать.

Богдан Беспалов о Кристине Горняк / скриншот из Telegram

Однако на этом блогер не остановился и нанес ответный удар, заявив, что в прошлом году Екатерина якобы сама обращалась к нему с предложением за деньги дискредитировать Кристину Горняк.

Беспалов утверждает, что отказался от такого предложения, что и стало причиной ее неприязни:

Кать, начнем с этого – когда ты в прошлом году написала Богдану? Начала диалог нормально, но дальше, во время телефонного разговора, предлагала гонорар за то, чтобы очернять Кристину Горняк. Почему этот момент не озвучила?) Из этических соображений, ведь девушку и так "травлят", не будем публиковать все, но предложение следующее: "2 тысячи долларов в месяц, и ты систематически формируешь негативный образ Кристины".

Богдан Беспалов о "заказе" Екатерины / скриншот из Telegram

Стоит отметить, что ни одна из сторон пока так и не предоставила надлежащих доказательств своих громких заявлений. Пока что вся эта история основана в основном на эмоциях, взаимных претензиях и личных обидах. Поэтому поклонникам остается лишь наблюдать, получат ли эти слова какое-либо фактическое подтверждение.

Напомним, ранее Богдан Беспалов заявлял, что был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. В сети даже распространялись слухи, которые подогревал сам блогер, будто к его внезапному визиту в ТЦК причастна певица Елена Тополя. Впрочем, артистка категорически опровергла все обвинения. Исполнительница подчеркнула, что не имеет никакого отношения к мобилизации Беспалова, назвала такие обвинения абсурдными и даже заявила о готовности подтвердить свою непричастность на полиграфе.