"Пташка" с "Азовстали" попала в ДТП: как она себя чувствует
- Защитница Екатерина Полищук попала в ДТП, когда ехала на такси домой в Киеве; водитель врезался в забор.
- Полищук получила легкие травмы, а компания Uklon, где работает водитель, пока не прокомментировала инцидент.
Защитница Екатерина Полищук, известная как "Пташка", попала в ДТП в Киеве. Девушка ехала на такси домой.
Полищук рассказала об инциденте в инстаграме, передает Show 24. Она также поделилась, как чувствует себя.
Екатерина Полищук рассказала, что ДТП произошло на ровной дороге в 500 метрах от ее дома. По словам девушки, водитель такси въехал в забор. Она получила травмы, однако таксист не обратил внимание на это.
Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Опережаю вопросы: да, сзади я сидела не пристегнутая. Да, кости целые, голова крутится, ушибы болят, ноготь надорван. Что с водителем – непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком,
– поделилась защитница.
В компании Uklon, где работает водитель, пока инцидент не прокомментировали.
Напомним, летом Тоня Матвиенко пострадала от рук водителя такси. В начале поездки певица попросила его закрыть окно из-за сквозняка: сперва мужчина ее проигнорировал, а потом грубо отреагировал.
Когда ситуация обострилась, Матвиенко попросила водителя остановить машину, однако тот отказался. Так, артистка открыла дверь на ходу, и только тогда мужчина остановился.
"Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы", – рассказала Тоня.
В компании Bolt, где работал мужчина, заявили, что начали внутреннее расследование и "ограничили доступ водителя к платформе".
Нападавшим оказался 63-летний житель Киева. Полиция сообщила ему о подозрении по части 1 статьи 125 УК – умышленное телесное повреждение.