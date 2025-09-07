Захисниця Катерина Поліщук, відома як "Пташка", потрапила у ДТП у Києві. Дівчина їхала на таксі додому.

Поліщук розповіла про інцидент в інстаграмі, передає Show 24. Вона також поділилась, як почувається.

Катерина Поліщук розповіла, що ДТП сталася на рівній дорозі за 500 метрів від її дому. За словами дівчини, водій таксі в'їхав у паркан. Вона дістала травми, однак таксист не звернув увагу на це.

Потрапила у ДТП у передостанній день у Києві. На таксі. Випереджаю питання: так, ззаду я сиділа не пристебнута. Так, кістки цілі, голова крутиться, забої болять, ніготь надірваний. Що з водієм – незрозуміло. Після ДТП я та моя подруга його не цікавили. Тільки стан авто. Тому ми просто у вкрай збудженому стані свідомості пішли додому пішки,

– поділилась захисниця.

У компанії Uklon, де працює водій, наразі інцидент не прокоментували.

