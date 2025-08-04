1 августа Сергей Притула и его жена Екатерина стали родителями сына, которого назвали Марко. Однако радостной вестью волонтер поделился только сегодня, а беременность любимой тщательно скрывал.

Жена Притулы высказалась о рождении сына и показала фотографию, сделанную во время беременности. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Екатерины.

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Екатерина Притула опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует беременной. Женщина нежно держится за животик и улыбается. Она надела платье, а свой образ дополнила украшениями.

Беременная Екатерина Притула / Фото из ее инстаграма

Екатерина стала мамой в третий раз. Вместе с Сергеем она также воспитывает двух дочерей: Соломию и Стефанию. Женщина призналась, что маленький Марко уже успел перевернуть ее мир.

Ты появился на свет громко, уверенно и с характером. Я уже поняла, кто в доме главный: можешь есть сколько хочешь, спишь, когда удобно, и заставляешь меня плакать от счастья и любви. Спасибо Богу за Маркусика. Сереже – за настойчивость и поддержку во время родов. И спасибо себе – я это сделала,

– написала жена Притулы.

У Сергея Притулы родился сын / Фото из инстаграма Екатерины

Марко Притула родился в День траура

1 августа в Киеве был День траура по погибшим в результате российской атаки. 31 июля Россия убила 31 человека, среди них 5 детей. Враг разрушил дома в Святошинском и Соломенском районах столицы.

"Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы, наша общая боль", – написал Притула.