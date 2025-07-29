Украинская ведущая Екатерина Соляр рассказала о своих расходах. Она призналась, что боится остаться без денег, ведь жизнь в Киеве достаточно дорогая.

Подробностями Соляр поделилась в новом интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал 24 Канала.

Читайте также Рыдала в машине, – известная телеведущая призналась, почему разошлась с мужем после 12 лет брака

Екатерина Соляр рассказала, что тратит средства на аренду квартиры в столице, заправку и ремонт автомобиля.

Дорогая жизнь в Киеве. Потому что кто-то просто красивый родился, а кто-то должен для того, чтобы быть в тонусе, ходить на спорт, на танцы, к косметологу, парикмахеру, на брови, ресницы, массажи. Все это также по киевским меркам требует денег. Я дорогая женщина,

– сказала она.

Ведущая отметила, что пыталась считать, сколько денег тратит на себя. Однако когда увидела суммы, перестала это делать.

Интервью с Екатериной Соляр: смотрите видео онлайн

Какой идеал мужчины у Екатерины Соляр?

Соляр также рассказала о своем идеале мужчины. Один из критериев – чтобы он был богатый и щедрый, а также – чтобы был красивый, умный, имел чувство юмора, холост или разведен.

Мне трудно быть девочкой. Я периодически пытаюсь это делать, играть эту роль, но мне на самом деле очень тяжело. Возможно, не те мужчины, потому что я рядом с ними играю девочку, а не чувствую себя такой,

– призналась Екатерина Соляр.

Ранее мы писали, что Екатерина Соляр рассказала о критическом моменте в жизни.