Подробицями Соляр поділилась у новому інтерв'ю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал 24 Каналу.

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Катерина Соляр розповіла, що витрачає кошти на оренду квартири в столиці, заправку і ремонт автомобіля.

Дороге життя в Києві. Бо хтось просто красивий народився, а хтось мусить для того, щоб бути в тонусі, ходити на спорт, на танці, до косметолога, перукаря, на брови, вії, масажі. Все це також за київськими мірками потребує грошей. Я дорога жінка,

– сказала вона.

Ведуча зазначила, що намагалася рахувати, скільки грошей витрачає на себе. Однак коли побачила суми, перестала це робити.

Інтерв'ю з Катериною Соляр: дивіться відео онлайн

Який ідеал чоловіка в Катерини Соляр?

Соляр також розповіла про свій ідеал чоловіка. Один із критеріїв – щоб він був багатий і щедрий, а також – щоб був красивий, розумний, мав почуття гумору, неодружений або розлучений.

Мені важко бути дівчинкою. Я періодично намагаюся це робити, грати цю роль, але мені насправді дуже важко. Можливо, не ті чоловіки, тому що я поруч з ними граю дівчинку, а не відчуваю себе такою,

– зізналась Катерина Соляр.

Раніше ми писали, що Катерина Соляр розповіла про критичний момент у житті.