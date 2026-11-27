Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк откровенно рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться в первый месяц после рождения их первенца Данелика.

В откровенном видео в инстаграме пара призналась: на третьей неделе родительства их отношения пережили кризис. В семье даже начались ссоры.

Как объяснила Екатерина, для их пары конфликты вообще не характерны, поэтому такой период стал настоящим испытанием на прочность. С появлением младенца привычная жизнь перевернулась с ног на голову, и справляться с эмоциями удавалось не всегда. Валентин Томусяк с юмором добавил, что теперь смотрит на отцовство совсем другими глазами.

Я начал понимать тех пап, которые пошли вынести мусор – и не вернулись. Или вышли за хлебом и "увидимся через 20 лет",

– пошутил актер.

Валентин на той неделе отправился на запланированные гастроли, поэтому Екатерина на некоторое время осталась с младенцем одна. По ее словам, эта разлука далась нелегко.

Когда у одного больше свободы, а другой заперт с малышом в четырех стенах, это немного давит на всех, и терпение просто на исходе. Слава Богу, нам хватило мудрости обсудить это и вернуть тепло в наш дом,

– поделилась актриса.

Кстати, ранее она рассказывала, что у новорожденного Данелика довольно капризный характер.

Еще одной неприятностью стал хронический недосып: Екатерина призналась, что из-за бессонных ночей стала заметно хуже запоминать вещи и утратила прежнюю многозадачность.

Впрочем, самый тяжелый этап уже позади. Супруги постепенно привыкают к новому графику, помогают друг другу и вместе готовятся отпраздновать первый месяц жизни Данелика. В заключение влюбленные в шутку успокоили подписчиков: они пока не собираются разводиться.

Напомним, ранее актеры делились тем, как прошла их первая неделя после выписки из роддома, признавшись, что, несмотря на усталость и полную смену ритма жизни, испытывают безграничное счастье от новой роли.