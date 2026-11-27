У щирому відео в інстаграмі пара зізналася: на третьому тижні батьківства їхні стосунки накрила криза. У родині навіть почалися сварки.

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Як пояснила Катерина, для їхньої пари конфлікти взагалі не є властивими, тож такий період став справжнім випробуванням на міцність. З появою немовляти звичне життя перевернулося догори дном, і впоратися з емоціями вдавалося не завжди. Валентин Томусяк із гумором додав, що тепер дивиться на батьківство зовсім іншими очима.

Я почав розуміти тих татів, які пішли викинути сміття – і не повернулися. Або вийшли по хліб і "зустрінемося через 20 років"– пожартував актор.

Валентин того тижня вирушив на заплановані гастролі, тому Катерина на певний час залишилася з немовлям сама. За її словами, ця розлука далася непросто.

Коли в одного більше свободи, а інший зачинений із малюком у чотирьох стінах, це трохи тисне на всіх, і ковпак просто тече. Слава Богу, нам вистачило мудрості обговорити й повернути тепло в нашу оселю– поділилася акторка.

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До речі, раніше вона розповідала, що характер у новонародженого Данелика доволі примхливий.

Ще однією неприємністю став хронічний недосип: Катерина зізналася, що через безсонні ночі почала помітно гірше запам'ятовувати речі й втратила колишню багатозадачність.

Утім, найважчий етап уже позаду. Подружжя потроху звикає до нового графіка, допомагає одне одному та разом готується святкувати перший місяць життя Данелика. Наостанок закохані жартома заспокоїли підписників: розлучатися вони поки не збираються.

Нагадаємо, раніше актори ділилися тим, як минув їхній перший тиждень після виписки з пологового будинку, зізнавшись, що попри втому та цілковиту зміну ритму відчувають безмежне щастя від нової ролі.