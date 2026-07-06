Беременная Тишкевич устроила фотосессию в стиле старого Голливуда: нежные кадры с мужем

В начале июня известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая уже более десяти лет страдает от сильных головных болей, сообщила, что вскоре впервые станет мамой.

Теперь она поделилась милыми кадрами из фотосессии для беременных с мужем. Публикация знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме. Между тем волонтер и общественная деятельница Мелания Подоляк недавно сообщила о рождении дочери.

Фотосессия беременной Тишкевич с мужем

Екатерина вместе со своим возлюбленным, актером Валентином Томусяком, позировала в стильных черных нарядах. Мужчина надел классический смокинг с бабочкой и белой рубашкой, а беременная Тишкевич – платье без бретелек с длинным шлейфом. Для фотосессии ей сделали объемные локоны и макияж со стрелками.

1+1=3,

– написала Екатерина под видео и добавила эмодзи в виде белого сердечка.

Что известно о беременности Екатерины Тишкевич?

Из-за проблем со здоровьем актриса долгое время принимала сильнодействующие препараты, в частности антидепрессанты. Во время беременности их применять нельзя, поэтому она постепенно отказалась от этих лекарств и уже почти два года обходится без них.

Впоследствии врачам удалось подобрать другое лечение, которое помогло стабилизировать состояние Екатерины. После этого актриса и ее муж решились завести ребенка.

Сейчас Тишкевич проходит поддерживающую терапию. Известно, что она находится на 5-м месяце беременности.

Ранее мы писали о том, как Екатерина Тишкевич узнала о беременности.