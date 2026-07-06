Тепер вона поділилася милими кадрами з вагітної фотосесії з чоловіком. Публікацію знаменитість поширила на своїй сторінці в інстаграмі. Тим часом волонтерка та громадська діячка Меланія Подоляк нещодавно повідомила про народження донечки.

Вагітна фотосесія Тишкевич з чоловіком

Катерина разом із коханим, актором Валентином Томусяком, позували у стильних чорних образах. Чоловік одягнув класичний смокінг з метеликом та білою сорочкою, а вагітна Тишкевич – сукню без бретелей із довгим шлейфом. Для фотосесії їй зробили об'ємні локони та макіяж зі стрілками.

1+1=3,

– написала Катерина під відео та додала емодзі у вигляді білого сердечка.

Що відомо про вагітність Катерини Тишкевич?

Через проблеми зі здоров'ям акторка тривалий час приймала сильнодіючі препарати, зокрема антидепресанти. Під час вагітності їх застосовувати не можна, тому вона поступово відмовилася від цих медикаментів і вже майже два роки обходиться без них.

Згодом лікарям вдалося підібрати інше лікування, яке допомогло стабілізувати стан Катерини. Після цього акторка та її чоловік наважилися планувати дитину.

Нині Тишкевич проходить підтримуючу терапію. Відомо, що вона перебуває на 5 місяці вагітності.

Раніше ми писали про те, як Катерина Тишкевич дізналася про те, що чекає на первістка.