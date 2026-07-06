Теперь она поделилась милыми кадрами из фотосессии для беременных с мужем. Публикация знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме. Между тем волонтер и общественная деятельница Мелания Подоляк недавно сообщила о рождении дочери.

Фотосессия беременной Тишкевич с мужем

Екатерина вместе со своим возлюбленным, актером Валентином Томусяком, позировала в стильных черных нарядах. Мужчина надел классический смокинг с бабочкой и белой рубашкой, а беременная Тишкевич – платье без бретелек с длинным шлейфом. Для фотосессии ей сделали объемные локоны и макияж со стрелками.

1+1=3,

– написала Екатерина под видео и добавила эмодзи в виде белого сердечка.

Что известно о беременности Екатерины Тишкевич?

Из-за проблем со здоровьем актриса долгое время принимала сильнодействующие препараты, в частности антидепрессанты. Во время беременности их применять нельзя, поэтому она постепенно отказалась от этих лекарств и уже почти два года обходится без них.

Впоследствии врачам удалось подобрать другое лечение, которое помогло стабилизировать состояние Екатерины. После этого актриса и ее муж решились завести ребенка.

Сейчас Тишкевич проходит поддерживающую терапию. Известно, что она находится на 5-м месяце беременности.

Ранее мы писали о том, как Екатерина Тишкевич узнала о беременности.