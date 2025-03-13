Я не растворяюсь в нем, – жена Александра Усика об отношениях с боксером

Жена Александра Усика Екатерина призналась, что представляет свою жизнь без мужа. Она реалистка, поэтому понимает, может случиться что угодно.

В интервью Славе Демину Екатерина рассказала, что для нее любовь – это прежде всего уважение друг к другу, сообщает Show 24. Она "не растворяется" в мужчине.

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Я представляю свою жизнь без Сани. Потому что я реалист, я понимаю, что это жизнь, и я не растворяюсь в ней. Но у меня, во-первых, работает мозг, а не сердце,

– поделилась Екатерина Усик.

Слава Демин заметил, что Екатерина достаточно эмоциональный человек, но к любви относится прагматично. На комментарий интервьюера женщина ответила, что не хочет, чтобы ей делали больно.

Я люблю своего мужа. Очень сильно. Я отдала всю себя ему. Но все равно я где-то включаю мозг,

– отметила она.

Дело в том, что Александр Усик часто бывает в разъездах, поэтому Екатерине приходится справляться с бытом и детьми без его помощи. Женщина добавила, что другие мужчины ей не интересны, и говорит, что с ней даже не флиртуют.

По женщине сразу видно: можно флиртовать или нельзя. Я когда захожу, то показываю, что мне это не интересно. Я думаю, что мужчины это чувствуют,

– сказала Екатерина.

Интервью с Александром Усиком и Екатериной: смотрите видео онлайн

Отметим, что в этом же интервью Александр Усик и Екатерина рассказали, как начинались их отношения. Кроме того, боксер вспомнил первый поцелуй с любимой, который состоялся у реки Салгир, что в Крыму.