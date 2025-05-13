EL Кравчук показал архивное фото с молодым Данилко: как они выглядели

Певец EL Кравчук показал архивное фото с Андреем Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. На фотографии также можно увидеть косметолога, которая стала прототипом Гели из "СВ-шоу".

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу EL Кравчука, передает Show 24. Когда и где была сделана фотография, певец не рассказал.

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По словам EL Кравчука, подписчики просили, чтобы он продолжал делиться архивными фотографиями. Несколько дней назад певец опубликовал редкий снимок с Натальей Могилевской, а теперь – с Андреем Данилко.

На этом фото с правой стороны находится наша общая знакомая косметолог – та самая Геля, которая стала прототипом для персонажа Геля в "СВ-шоу". Уже не вспомню, почему Андрей выбрал ее как прообраз, но вот вам такой факт, о котором вы, возможно, не знали. Но именно эту Гелю потом играла Радмила Щоголева,

– написал EL Кравчук.

EL Кравчук, Андрей Данилко и их знакомая / Фото из инстаграма EL Кравчука

Для справки! "СВ-шоу" – телевизионная развлекательная передача, которая выходила в эфир с 1997 до 2002 года. Ведущим был Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а соведущей – Геля (Радмила Щоголева), которая была молчаливой.

Реакция сети

"А вы с годами только молодеете".

"Так приятно вспомнить наших молодых и талантливых артистов. Вы супер".

"Большое спасибо за эти интересные фото и истории".

"Видимо, настоящая Геля была пчелка-труженица и молчаливая. Как же приятно смотреть на вас и тогда, и сейчас".

"Такие все красивые".

Напомним, ранее продюсер Юрий Никитин показал архивное фото с Веркой Сердючкой.