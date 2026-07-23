Оценивать за дела, а не за личность: Елена Тополя заговорила об абюзе и манипуляциях в семье

Украинская певица Елена Тополя старается избегать тем, связанных с проблемами в бывшем браке с лидером группы "Антитила" Тарасом Тополей. Однако в новом интервью артистка рассказала, что в личной жизни столкнулась с психологическим давлением, контролем и унижением.

Своими размышлениями об отношениях певица поделилась во время беседы с журналисткой Алиной Доротюк. Рассказывая о реалиях современности, Елена отметила, что люди под влиянием стресса часто вымещают злость на самых близких. По ее мнению, в отношениях крайне важно уметь отстаивать собственные границы, не поддаваться манипуляциям и уходить оттуда, где тебя обижают.

Артистка подчеркнула, что никто не имеет права воспринимать партнера как свою собственность или игнорировать его потребности.

То есть не сдаваться, не играть в эту игру с тем человеком, который хочет тобой манипулировать, контролировать, то есть рассматривать тебя как вещь, а не как личность или человека, который живет своей жизнью, имеет свою судьбу, свой путь, свои мечты, свои желания, и у нее есть право на то, чтобы реализовывать все это,

– поделилась певица.

Тарас и Елена Тополи / фото из инстаграма

Елена призналась, что раньше даже не предполагала, что рядом с ней может оказаться человек, который будет воспринимать ее как игрушку или прислугу. Столкновение с такой реальностью стало для нее крайне болезненным опытом и полностью изменило ее мировоззрение.

Мне просто стало очень глубоко грустно. Грустно от того, что у меня просто рассыпался мир, рассыпался фундамент, рассыпалось вообще все мое восприятие. Что человечность в какой-то момент просто исчезает, и на ее месте рождается что-то совершенно иное, чего ты никогда не видел и не знал. А это как будто тот же самый человек,

– откровенно рассказала Елена.

Когда журналистка прямо предположила, что певица описывает собственный опыт в браке с Тарасом Тополей, певица лишь с улыбкой отметила, что говорит в обобщенном плане. Впрочем, собеседницу такой дипломатичный ответ не убедил.

Кстати, Елена Топля откровенно рассказала об экспериментах на видео и призналась, что ей пришлось попробовать это впервые.



