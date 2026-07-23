Своїми міркуваннями про стосунки виконавиця поділилася під час розмови з журналісткою Аліною Доротюк. Розповідаючи про реалії сьогодення, Олена зауважила, що люди під впливом стресу часто зганяють злість на найрідніших. На її думку, у партнерстві вкрай важливо вміти відстоювати власні кордони, не піддаватися на маніпуляції та йти звідти, де тебе кривдять.

Артистка наголосила, що ніхто не має права сприймати партнера як свою власність чи ігнорувати його потреби.

Тобто не прогинатися, не грати в цю гру з тією людиною, яка хоче тобою маніпулювати, контролювати, тобто мати тебе за річ, а не за особистість чи людину, яка живе своє життя, має свою долю, свою дорогу, свої мрії, свої бажання, і вона має на це право, щоби реалізовувати це все,

– поділилася співачка.

Тарас та Олена Тополі / фото з інстаграму

Олена зізналася, що раніше навіть не припускала, що поруч із нею може опинитися людина, яка сприйматиме її як іграшку чи прислугу. Зіткнення з такою реальністю стало для неї вкрай болючим досвідом і повністю змінило світосприйняття.

Мені просто стало дуже глибоко печально. Печально від того, що у мене просто розсипався світ, розсипався фундамент, розсипалося взагалі все моє сприйняття. Що людяність в якийсь момент просто зникає і там народжується щось зовсім інше, що ти ніколи не бачив і не знав. А це наче та сама людина,

– відверто розповіла Олена.

Коли журналістка прямо припустила, що виконавиця описує власний досвід у шлюбі з Тарасом Тополею, співачка лише з посмішкою зазначила, що говорить узагальнено. Втім, співрозмовницю така дипломатична відповідь не переконала.

До речі, Олена Топля відврто розповіла про експерименти на відео та зізналася, що їй довелося спробувати вперше.



