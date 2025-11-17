История, которая пробирает до слез: как сложилась жизнь Елены Ковтун – победительницы "Украина имеет талант"

Елена Ковтун победила во 2 сезоне проекта "Украина имеет талант". Несмотря на то, что певица незрячая, она смогла покорить публику своим голосом.

Исполнительница родилась в Полтаве, но росла без родителей. Отец умер, а мать отказалась от девочки из-за проблем со зрением. Поэтому Елена 8 месяцев в году проводила в интернате, а 4 – с бабушкой и дедушкой. Как сегодня живет победительница талант-шоу, узнавайте в материале 24 Канала.

Победа в "Украина имеет талант" и личная жизнь

Талант к музыке у девушки заметила бабушка. Именно благодаря ей она начала петь в хоре, а впоследствии продолжила обучение в музыкальном училище. Двигаться дальше Елена побоялась, поэтому пошла работать на предприятие Украинского общества слепых в Полтаве.

Там она нашла свою любовь и будущего мужа Сергея. Пара поженилась. Сегодня женщина живет на пенсию, а муж продолжает работать на заводе.

Елена Ковтун с мужем / Фото из открытых источников

В 2010 году подруга посоветовала Елене пойти на "Украина имеет талант". На кастинг она выбрала песню Ани Лорак "Я вернулась". Талант девушки поразил судей и публику, поэтому неудивительно, что именно она одержала победу в проекте.

Елена Ковтун на кастинге "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Выигрыш певица потратила на покупку собственного жилья.

Где сейчас Елена Ковтун?

После победы исполнительница гастролировала по городам Украины и России. Но с каждым годом количество выступлений уменьшалось и уменьшалось. Елена Ковтун не ведет соцсетей, поэтому трудно узнать новые детали о ее жизни.

Елена Ковтун сейчас / Скриншот с ютуба

Но известно, что женщине сейчас 41 год и вместе с любимым проживает в Полтаве. Сегодня у нее нет денег на записи песен, и все же выступает с благотворительными концертами. Артистке уже удалось собрать 400 тысяч гривен для украинских военных. Она мечтает, что снова вернется на большую сцену, ведь в такие моменты чувствует себя нужной.

