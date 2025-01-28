"Как оскорбление воспринимала": стало известно, что Кравец категорически не соглашалась играть в "Квартале"

Актриса и юмористка Елена Кравец 25 лет проработала в студии "Квартал 95". Она всегда внимательно изучала сценарии и тщательно выбирала свои роли в юмористических сценках.

Поэтому, Кравец отклоняла некоторые предложения даже несмотря на то, что они могли быть очень смешными и актуальными. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Максима Вышинского на канале Алины Доротюк, который 10 лет проработал сценаристом студии "Квартал 95".

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Так, выяснилось, что Елена Кравец отказывалась играть проститутку.

Очень часто мы приносили номера про проституток в разных ситуациях... Например, COVID-19: вызвал мужчина себе проститутку, а она там локтем здоровается, с маской... На то время это было актуально и смешно. Правда, было очень смешно, а Елена Кравец отказалась играть этот номер. Я ее понимаю, потому что ей чуть ли не каждый концерт что-то такое приносили. Она уже возможно это как какое-то оскорбление воспринимала: "Сколько можно? Я же многогранная!" Я ее прекрасно понимаю, и то что она многогранна. Она доказывала и не раз это,

– объяснил Вышинский.

Интервью с Максом Вышинским: смотрите видео онлайн

Напомним, Елена Кравец в 2022 году ушла из студии "Квартал 95". Одной из причин этого решения стали проблемами со здоровьем, которые обострились во время войны.

"Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая произошла прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда надо было выбрать себя", – добавила актриса.

Сейчас Елена развивает новые проекты: ведет курс по технике речи и вместе с дочерью Марией записывает подкаст "Дома поговорим" на ютубе. В последнем выпуске, который вышел месяц назад, гостями были министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его 13-летняя дочь Люба.