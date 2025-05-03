Эмоциональные пытки, – Кравец рассекретила свое отношение к беглецу Виннику и его музыке

Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец высказалась об Олеге Виннике, который отсиживается за границей во время полномасштабной войны в Украине, и почти не комментирует российскую агрессию.

Знаменитость свое мнение сказала во время нового интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.

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Как оказалось, в свое время Елена Кравец делала пародию на Олега Винника. Она призналась, что это было для нее настоящим профессиональным вызовом.

Когда надо сделать пародию, то это где-то 2-3 недели жизни с персонажем. Я пересмотрела очень много концертов Олега Винника. Это вообще не моя музыка, и это были эмоциональные пытки такие немножко для меня,

– рассказала актриса.

В то же время, несмотря на определенный дискомфорт, Кравец отметила, что профессиональная заинтересованность победила личные предпочтения.

Когда тебя раздражает человек по характеру, потому что ты не такой, и тебе не нравятся такие люди, но сыграть такого человека – это офигенный творческий и профессиональный вызов,

– сказала Елена.

Интервью с Еленой Кравец: смотрите видео онлайн

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