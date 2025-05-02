Елена Кравец призналась, делает ли инъекции красоты и прибегала ли к пластическим операциям

Актриса Елена Кравец рассказала, как поддерживает свою внешнюю красоту. Также она поделилась, как относится к пластическим операциям.

Кравец отметила, что тщательно выбирает домашний уход, и добавила, что ее кожа плохо переносит кислоты. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.

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Елена Кравец поделилась, что не делает инъекции красоты, а предпочитает аппаратные методики.

Плюс я очень сильно замечаю эффект и доверяю остеопатической эстетике, остеопатической работе с лицом, шеей, осанкой, скелетом, тазовым дном, стопами. Это выстраивание. Это биомеханика. Ты никуда от нее не денешься,

– рассказала она.

Актриса говорит, что дома занимается пилатесом, а также попробовала гормональную йогу. По словам Кравец, нагрузки – это не про нее. Кроме того, думает над тем, чтобы начать бегать.

Елена Кравец в проекте "Терапия красотой": смотрите видео онлайн

Елена Кравец о пластических операциях

Елена Кравец также рассказала, что нормально относится к пластическим операциям.

"Просто я не там. Я понимаю, что пластическая операция для меня – это последний шаг. Когда все остеопаты, косметологи уже все. Пока можно этого не делать, я не хочу. Плюс у меня были определенные условия по здоровью. Я не могла делать инъекции, никакого вмешательства. Сейчас это все позади. Но мне страшно, честно. Мне очень не хочется не узнавать себя в зеркале. Мне кажется, что это может разрушить просто мою жизнь", – призналась Кравец.

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