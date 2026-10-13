Елена Кравец показала, как вместе с детьми эвакуировалась из поезда из-за воздушных тревог

Актриса и телеведущая Елена Кравец, которая на фоне массированных российских обстрелов столицы на некоторое время переехала с младшими детьми в Ивано-Франковск, показала, как они пережили вынужденные остановки и эвакуацию из поезда из-за воздушных тревог.

Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Вместе с Еленой путешествовали ее 10-летние близнецы – Иван и Екатерина.

Из-за воздушных тревог поезд, на котором они ехали, несколько раз останавливался, а пассажирам приходилось эвакуироваться. Одну из тревог семья переждала в деревне. Там Елена с детьми даже побывала в гостях у местной жительницы. Несмотря на необычные обстоятельства, они старались отвлечься и находить положительные моменты в путешествии.

Актриса поделилась видео из поездки, в котором показала, как проводила время с детьми в купе и во время вынужденных остановок. В частности, сын сделал ей массаж ног, а дочь тем временем играла в фею в купе.

Я не знаю, что именно из этой поездки Укрзализныцей останется в воспоминаниях моих детей. Надеюсь, это будет не эвакуация, а игра в спа-салон и то, как летала фея в купе. Ну и туалет на улице у пани Натальи,

– написала Елена Кравец.

К слову, актриса воспитывает троих детей. Помимо близнецов Ивана и Екатерины, у нее есть старшая дочь Мария. Ранее девушка показала новые кадры, на которых ее не узнала даже собственная мать.