Она поделилась этой забавной ситуацией в инстаграме.

Так, Мария опубликовала серию фото, на которых предстала в стильном образе. Девушка надела кожаную куртку, топ и джинсы, сделала макияж с блестками и собрала волосы. Передние пряди она слегка подкрутила, а образ дополнила украшениями. На публикацию дочери отреагировала Елена Кравец.

Актриса оставила комментарий, в котором призналась, что не знала о такой фотосессии.

Что это за прекрасный фотосет, Марусик? Мама не в курсе,

– написала она.

Елена Кравец прокомментировала новые фото дочери / Скриншот из инстаграма

Уже в инстаграм-сторис Елена рассказала, что сначала даже не узнала дочь на фото.

Елена Кравец не узнала дочь на новых фото / Скриншот из инстаграм-сторис

А из публикации Марии известно, что такой образ она выбрала для вечеринки, которая состоялась в Киеве.

Кстати, сама Елена Кравец недавно рассказывала, что из-за регулярных российских атак на столицу переехала в другой город вместе с двумя младшими детьми.