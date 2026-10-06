Кумедною ситуацією вона поділилася в інстаграмі.

Так, Марія опублікувала серію фото, на яких постала в стильному образі. Дівчина одягнула шкіряну куртку, топ і джинси, зробила макіяж із блискітками та зібрала волосся. Передні пасма вона злегка підкрутила, а образ доповнила прикрасами. На публікацію доньки відреагувала Олена Кравець.

Акторка залишила коментар, у якому зізналася, що не знала про таку фотосесію.

Що це за прекрасний фотосет, Марусик? Мама не в курсі,

– написала вона.

Олена Кравець прокоментувала нові фото доньки / Скриншот з інстаграму

Вже в інстаграм-сторіс Олена розповіла, що спочатку навіть не впізнала доньку на фото.

Олена Кравець не впізнала доньку на нових фото / Скриншот з інстаграм-сторіс

А з публікації Марії відомо, що такий look вона обрала для вечірки, яка відбулася в Києві.

До речі, сама Олена Кравець нещодавно розповідала, що через регулярні російські атаки на столицю переїхала до іншого міста разом із двома молодшими дітьми.