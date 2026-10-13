Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Разом з Оленою подорожували її 10-річні двійнята – Іван і Катерина.

Через повітряні тривоги потяг, яким вони їхали, кілька разів зупинявся, а пасажирам доводилося евакуюватися. Одну з тривог родина перечекала в селі. Там Олена з дітьми навіть завітала в гості до місцевої мешканки. Попри незвичні обставини, вони намагалися відволіктися та знаходити позитивні моменти в мандрівці.

Акторка поділилася кадрами з поїздки, на яких показала, як проводила час із дітьми в купе та під час вимушених зупинок. Зокрема, син зробив для неї масаж ніг, а донька тим часом гралася в фею в купе.

Я не знаю, що саме з цієї мандрівки Укрзалізницею залишиться у спогадах моїх дітей. Сподіваюся, це буде не евакуація, а гра в спа-салон і те, як літала фея в купе. Ну і туалет на вулиці у пані Наталі,

– написала Олена Кравець.

До слова, акторка виховує трьох дітей. Окрім двійнят Івана та Катерини, у неї є старша донька Марія. Раніше дівчина показала нові кадри, на яких її не впізнала навіть власна мати.