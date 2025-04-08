Елена Кравец возвращается на сцену после длительной паузы
- Елена Кравец возвращается на сцену с моноспектаклем "Можно я просто посижу?", премьера которого запланирована на 28 апреля в театре имени Ивана Франко.
- Моноспектакль основан на реальных историях, записанных психотерапевтом Анной Лелик, Кравец исполнит роли пяти героинь, которые проходят путь перерождения.
Актриса Елена Кравец возвращается на сцену после длительной паузы. Она сыграет моноспектакль "Можно я просто посижу?", режиссером которого стала Елена Коляденко.
Об этом Кравец сообщила в инстаграме, пишет Show 24. Премьера моноспектакля состоится 28 апреля в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
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На афише отмечается, что моноспектакль "Можно я просто посижу?" основан на реальных событиях и историях, "которые выслушала и записала психотерапевт Анна Лелик". Идея принадлежит Елене Кравец.
Моноспектакль, идея которого родилась очень давно, которая "пролежала" в заметках телефона несколько лет и начала свое рождение только осенью 2024-го после разговора в кафе на Подоле, где мы с психотерапевтом и автором всех историй в моноспектакле, Анной Лелик, поверили друг в друга,
– написала актриса.
Как отмечается на сайте Сопсегт.ua, Кравец исполнит роли пяти разных героинь, которые "проходят путь перерождения". Женщины приходят к личным изменениям не так через войну, как через осознание ценности жизни.
"Проживая кризисы и сложные времена, каждая "меняет оптику" своего взгляда на мир и на себя, осознает собственный путь, возраст, силу, женственность, ищет новые дороги, идет за сердцем и понемногу начинает расправлять крылья, которые приобрели такую силу, что стали опорой", – говорится на сайте.
Важно! Билеты на моноспектакль "Можно я просто посижу?" с Еленой Кравец можно приобрести по ссылке.
Елена Кравец ушла из "Квартала 95"
- Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Елена Кравец ушла из "Квартала 95" и стала ведущей программы "Тихий вечер" на телеканале "Дом". Однако впоследствии проект закрыли из-за скандала с госфинансированием.
- Также Кравец запустила подкаст с дочерью Марией, который выходил на ее ютуб-канале. Среди приглашенных гостей были: Маша Ефросинина, Василий Байдак, Женя Галич, Наталья Гарипова и другие.
- Недавно Елена Кравец рассказала, что пошла на писательские курсы.