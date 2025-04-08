Актриса Елена Кравец возвращается на сцену после длительной паузы. Она сыграет моноспектакль "Можно я просто посижу?", режиссером которого стала Елена Коляденко.

Об этом Кравец сообщила в инстаграме, пишет Show 24. Премьера моноспектакля состоится 28 апреля в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Не пропустите Ирина Билык начала концерт чествованием памяти погибших из-за трагического удара по Кривому Рогу

На афише отмечается, что моноспектакль "Можно я просто посижу?" основан на реальных событиях и историях, "которые выслушала и записала психотерапевт Анна Лелик". Идея принадлежит Елене Кравец.

Моноспектакль, идея которого родилась очень давно, которая "пролежала" в заметках телефона несколько лет и начала свое рождение только осенью 2024-го после разговора в кафе на Подоле, где мы с психотерапевтом и автором всех историй в моноспектакле, Анной Лелик, поверили друг в друга,

– написала актриса.

Моноспектакль "Можно я просто посижу?" / Афиша, фото из инстаграма Елены Кравец

Как отмечается на сайте Сопсегт.ua, Кравец исполнит роли пяти разных героинь, которые "проходят путь перерождения". Женщины приходят к личным изменениям не так через войну, как через осознание ценности жизни.

"Проживая кризисы и сложные времена, каждая "меняет оптику" своего взгляда на мир и на себя, осознает собственный путь, возраст, силу, женственность, ищет новые дороги, идет за сердцем и понемногу начинает расправлять крылья, которые приобрели такую силу, что стали опорой", – говорится на сайте.

Важно! Билеты на моноспектакль "Можно я просто посижу?" с Еленой Кравец можно приобрести по ссылке.

Елена Кравец ушла из "Квартала 95"