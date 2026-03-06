Я его таким не знаю, – Кравец откровенно высказалась об отношениях с мужем-военным

Долгое время в сети ходили слухи о якобы разводе актрисы Елены Кравец с мужем Сергеем. Однако 14 февраля, в День святого Валентина, эти предположения частично развеялись.

В тот день Кравец выступала в Днепре со своим моноспектаклем "Можно я просто посижу?". В конце выступления на сцену вышел ее муж, подарил ей цветы и поздравил с выступлением. Тогда же стало известно, что Сергей присоединился к армии. Теперь актриса впервые рассказала об изменениях в их жизни в интервью телеведущей Маше Ефросининой.

Вас также может заинтересовать Елена Кравец впервые откровенно рассказала о болезни, с которой борется годами

По словам Кравец, ее муж вступил в армию в октябре 2025 года, и этот шаг существенно повлиял на него самого и на их отношения.

Все очень изменилось. Потому что радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, при которых нельзя не взрослеть. Мне кажется, что у него изменилась картина мира. Он переоценил многое в своей жизни, пересмотрел определенные моменты,

– рассказала Елена.

Для справки! Ранее Сергей занимал должность продюсера студии "95 квартал". Однако в 2025 году в комментарии ТСН мужчина заявил, что "не связан с "Кварталом" уже почти 10 лет". Тогда же он рассказывал, что занимается производством фильмов и имеет интернет-проекты.

Елена добавила, что из-за службы мужа они сейчас встречаются нечасто.

Когда мы видимся, я осознаю, что мне нравится то, что я вижу. И я его таким не знаю,

– призналась актриса.

Интервью с Еленой Кравец: смотрите видео онлайн

Что известно о семье Кравец?