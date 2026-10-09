"Мне не стыдно": Елена Шоптенко ответила на оскорбительные комментарии о третьем браке

На днях украинская танцовщица Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал австриец Кристиан. Однако новость о свадьбе вызвала не только поздравления, но и волну критики в соцсетях.

Некоторые пользователи упрекали артистку из-за третьего брака и возраста. Поэтому Шоптенко решила ответить на оскорбительные комментарии и объяснить, почему не стесняется своего решения снова выйти замуж. Об этом она написала в большом посте в инстаграме.

По словам танцовщицы, ее задели комментарии людей, считающих третий брак чем-то недостойным. Причем среди тех, кто ее критиковал, были и женщины. Пользователи спрашивали, какой это уже брак, намекали, что артистка выходит замуж ради денег, а также высмеивали ее возраст и белое свадебное платье.

В нашем обществе до сих пор существует стигма в отношении женщин: мол, если ты делаешь несколько попыток построить отношения, с тобой что-то не так,

– написала Шоптенко.

Елена Шоптенко / Фото Алиса Гусева

Танцовщица подчеркнула, что каждый человек имеет право сам решать, как строить личную жизнь, независимо от возраста и количества браков. Она также отметила, что посторонние люди не могут знать всех обстоятельств жизни другого человека, поэтому не стоит делать выводы, основываясь лишь на одном факте.

Елена не отрицает, что в предыдущих отношениях допускала ошибки. Были моменты, когда она не знала, как правильно поступить, и не всегда принимала удачные решения. Однако со временем артистка переосмыслила свой опыт и многому научилась.

Да, я в третий раз выхожу замуж. Да, я совершала ошибки в своих предыдущих браках. Да, я в какой-то момент была не готова к тому, что происходило в моей жизни. Да, я облажалась,

– откровенно написала она.

В то же время танцовщица пояснила, что ее решение снова выйти замуж не означает, что она верит в идеальные отношения. Шоптенко понимает, что разрывы могут причинять боль, а гарантировать счастливое будущее никто не может. Однако это не означает, что нужно бояться новых отношений и отказываться от возможности быть счастливой.

Мое третье "да" – это осознанная готовность прожить свою жизнь до конца, четко понимая, что за каждым нашим шагом и решением всегда стоят последствия,

– пояснила артистка.

В конце поста Шоптенко призвала не бояться перемен и не стесняться собственного жизненного опыта, даже если он связан с ошибками. Она подчеркнула, что ее слова касаются не только брака, но и умения принимать себя и свои решения.

Да, я в третий раз замужем. И мне не стыдно. Наоборот. Я благодарна себе за смелость снова сказать "да" любви, близости, новому этапу жизни. И да – себе,

– подытожила Елена Шоптенко.

Елена Шоптенко с мужем / Фото Алисы Гусевой

Ранее Елена рассказала, как ее 8-летний сын Алексей отреагировал на свадьбу, и легко ли он принял нового избранника мамы.