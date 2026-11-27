Актриса Елена Светлицкая откровенно рассказала о последствиях своего участия в вокальном проекте "Голос страны". Из-за бурных обсуждений ее выступления в соцсетях фитнес-трекер девушки зафиксировал более полусуток непрерывного стресса.

Своими переживаниями избранница Тараса Цимбалюка поделилась в интервью для YouTube-проекта "Наедине с Гламуром". На сцене шоу она исполнила хит Гайтаны, однако зрители восприняли этот номер крайне неоднозначно.

Актриса признается, что старалась мыслить рационально и не принимать негатив близко к сердцу. Она понимала, что критика часто исходит от людей, которые сами боятся идти к своим мечтам.

Но в душе все равно было больно. Мой трекер Whoop показал 14 часов стресса в тот день, когда все обсуждали меня в Threads,

– призналась Елена.

Елена Светлицкая / фото olena_svitlytska

Несмотря на такое эмоциональное давление, Светлицкая совершенно не жалеет о своем телевизионном опыте. Эта ситуация помогла ей расширить внутренние границы и научиться выдерживать удар.

Но для меня это какое-то внутреннее расширение моей души и готовность выдерживать удары. Ведь хейт – это налог на успех,

– подытожила артистка.

В октябре после выхода эпизода в эфир в сети распространились слухи, будто актриса попала в команду Натальи Могилевской благодаря связям. Тогда девушка резко ответила на упреки о кумовстве, напомнив о сотнях пройденных кастингов и постоянной работе над собой.