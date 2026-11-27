Своїми переживаннями обраниця Тараса Цимбалюка поділилася в інтерв'ю для ютуб-проєкту "Наодинці з Гламуром". На сцені шоу вона виконала хіт Гайтани, проте глядачі сприйняли цей номер вкрай неоднозначно.

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Акторка зізнається, що намагалася мислити раціонально та не брати негатив близько до серця. Вона розуміла, що критика часто лунає від людей, які самі бояться йти до власних мрій.

Але в серці все одно було болюче. Мій трекер Whoop показав 14 годин стресу в той день, коли всі обговорювали мене в Threads– зізналася Олена.

Олена Світлицька / фото olena_svitlytska

Попри такий емоційний тиск, Світлицька зовсім не шкодує про свій телевізійний досвід. Ця ситуація допомогла їй розширити внутрішні кордони та навчитися тримати удар.

Але це для мене про якесь внутрішнє розширення моєї душі і готовність тримати удар. Адже хейт – це податок на успіх– підсумувала артистка.

У жовтні після виходу епізоду в ефір мережею поширилися чутки, нібито акторка потрапила до команди Наталії Могилевської через зв'язки. Тоді дівчина різко відповіла на закиди про кумівство, нагадавши про сотні пройдених кастингів та постійну роботу над собою.