Светлицкая впервые ответила на слухи о романе с Цимбалюком и участии в "Холостяке"

Актриса Елена Светлицкая после развода заговорила о личной жизни. Звезда призналась, находится ли в отношениях и отреагировала на сплетни.

В сети уже длительное время обсуждают вероятный роман между Еленой Светлицкой и Тарасом Цимбалюком, ведь их часто видят вместе. Актриса впервые прокомментировала сплетни для шоу "По домам", передает Show 24.

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Елена Светлицкая призналась, что она действительно часто видится с коллегой, но между ними нет ничего больше дружбы.

Мы коллеги. Мы действительно много времени проводим вместе. Мы классно дружим, классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения,

– сказала актриса.

Светлицкая рассказала, что пожелала Цимбалюку успехов, когда узнала, что он стал главным героем нового сезона "Холостяка". И заверила, что она не будет участвовать в шоу.

"Я та женщина, которая будет выбирать. Меня не будут выбирать среди других женщин. Никогда", – подчеркнула актриса.

Занято ли сердце Елены Светлицкой

Актриса также призналась, что после развода получает немало внимания от мужчин. Но пока она не находится в отношениях.

"Я не могу говорить об этом откровенно, потому что я никому не принадлежу. У меня официально нет никаких отношений. Но то, что мне дарили подарки, уделяли много внимания – да, это правда", – рассказала Елена Светлицкая.

Напомним, в начале 2025 года Елена Светлицкая сообщила о разводе с мужем Николаем. Но еще в марте актриса призналась, что пока она не расторгла брак официально. Елена поделилась, что после расставания их отношения улучшились, поэтому есть шанс на примирение.