Впервые после того, как российская ракета разрушила квартиру: Елена Тополя обратилась к украинцам

В результате ракетного обстрела российской армии по столице Украины пострадала квартира певцов Тараса и Елены Тополи. Исполнительница через несколько часов после атаки вышла в инстаграм-сторис.

Она записала обращение к украинцам. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Тополи.

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Сначала певица поблагодарила соотечественников за поддержку. Елена добавила, что сейчас они разбираются с последствиями ракетного обстрела, но в целом все уже спокойно.

Я хочу поблагодарить всех за то, что вы отреагировали моментально. Для меня это очень приятно. Все хорошо. Мы разбираемся. Если что, я обязательно к вам обращусь. Но мне очень приятно, что вас так много. Это еще раз доказывает, насколько мы можем быть вкупке, насколько мы можем быть объединены и сильны,

– подчеркнула исполнительница.

Елена Тополя обратилась к украинцам: смотрите видео онлайн

Что известно о квартире Тараса и Елены Тополи в Киеве

Во время ночной ракетной атаки 23 июня российская ракета попала в дом напротив дома звездной семьи. Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило и вырвало бронированные двери, а также частично обвалились стены. К счастью, семья не пострадала.

Также стоит добавить, что Елена Тополя публиковала видео с первых минут после обстрела, где видны последствия разрушений. Тогда у артистки от шока отняло дар речи.