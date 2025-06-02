Елена Тополя резко отреагировала на заявления известного продюсера о том, что была его любовницей
- Продюсер Вадим Лисица рассказал о романе с Еленой Тополей.
- После этого певица выразила возмущение его некорректными заявлениями.
Недавно продюсер Вадим Лисица дал откровенное интервью, где прокомментировал свои отношения с певицей Еленой Тополей. Как оказалось, артистка была его любовницей.
Вадим во время разговора со Славой Деминым подробно рассказал о том, как развивался их роман. На его высказывания теперь остро отреагировала Елена. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".
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Елена Тополя призналась, что ее не обижают заявления Вадима, однако, по ее мнению, некоторые из его высказываний были некорректными.
Заметим, что ранее продюсер, когда рассказывал о знакомстве с 15-летней Еленой, сравнил ее с проституткой.
Меня это не обижает, но удивляет, что столько лет прошло, а обсасывается одна и та же тема, которая уже "забылась и загудела". Не о чем другом поговорить, нет достижений и новых каких-то важных вещей?,
– возмутилась исполнительница.
Она добавила, что ее юрист внимательно следит за всеми подобными публикациями в медиа.
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Что известно об отношениях Вадима Лисицы и Елены Тополи
- Продюсер рассказал, что знакомство с Еленой состоялось еще тогда, когда ей было 15, ему же – 26. Их отношения начинались как профессиональные, но впоследствии переросли в романтические. Долгое время Вадим и Елена встречались тайно, а потом мужчина сообщил своей жене о романе и подал на развод.
- По словам Лисицы, первые три года их с Еленой отношений были очень яркими и страстными, но со временем между ними появилось недоразумение.
- Точку в отношениях поставила Елена. Вадим отмечал, что женщина тогда была больше сконцентрирована на карьере.
- Сегодня бывшие партнеры не поддерживают связи. Елена Тополя уже более десяти лет состоит в браке с фронтменом группы "Антитела" Тарасом, с которым воспитывает троих детей. В то же время Вадим Лисица в 2017 году женился во второй раз и воспитывает дочь с Ириной Лисицей. Также у него есть двое детей от первого брака.