Елена Тополя заявила, что ей отказали в визе США: "Никогда такого не было"

Певица Елена Тополя рассказала, что не смогла получить визу США. Артистка призналась, что хотела восстановить документ, но разрешение не предоставили.

Елена Тополя с начала полномасштабного вторжения жила в США, но почти через два года вернулась домой. Но когда певица захотела восстановить разрешение на пребывание в Америке, ей отказали, пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Артистка поделилась, что срок ее документов вышел в декабре прошлого года. Она поехала в посольство в Польшу, правильно заполнила документы и прошла собеседование, – но разрешение не дали.

Я хотела возобновить визу не потому, что имела какие-то конкретные планы, а так, на всякий случай. Да и потому, что родственники наши там. Но, видите, в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт. Стоит сказать, что у меня никогда такого не было,

– призналась Елена Тополя.

Певица вспомнила, что впервые получила визу на 10 лет. На этом решении настоял муж, хотя сама Елена не очень хотела ехать в США.

"Америка, честно говоря... Я ничего не имею против тамошних людей, но, откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое ощущение к двум странам – России и США. Еще с детства, и ничего с годами не меняется", – поделилась Тополя.

Напомним, Тарас и Елена Тополя провели на расстоянии более полутора лет. В сентябре 2023 года певица с детьми вернулась в Украину. По словам артистки, паре удалось сохранить брак удалось сохранить брак именно благодаря тому, что семья воссоединилась.