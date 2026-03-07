Есть результаты, – Елена Тополя о расследовании "слива" ее личных видео
- Елена Тополя сообщила, что расследование по делу о сливе ее личных видео продолжается и уже есть определенные результаты, хотя дело является сложным и содержит несколько направлений.
- Певица отметила, что будет делиться обновлениями только с разрешения адвокатов, чтобы помочь другим женщинам, которые сталкиваются с подобными ситуациями.
Украинская певица Елена Тополя в начале года попала в центр обсуждений из-за слива ее личных видео. Звезда рассказала, на каком этапе сейчас расследование.
Елена Тополя поделилась комментарием за кулисами концерта "Весенняя Музыкальная Платформа" для BLIK.ua. Певица отметила, что пока идет расследование, она получает поддержку от семьи.
На этапе хотелось бы лучше, но есть результаты. Это достаточно сложное уголовное дело. Оно содержит несколько направлений, которые просто автоматически подтягиваются. Поэтому надо нам аккумулироваться. И это все, что подтягивается, вести туда, куда надо,
– рассказала певица.
Елена Тополя добавила, что обновлениями будет обязательно делиться на своих страницах. Однако только с разрешения адвокатов и специалистов.
"Главная цель – это чтобы женщины, которые проходили или сейчас проходят такие испытания, тоже понимали, как им действовать в таких ситуациях, куда обращаться", – отметила певица.
Что известно о "сливе" видео Елены Тополи?
- 10 декабря 2025 года Елена Тополя познакомилась с молодым парнем. Вероятно, он намеренно подстроил аварию (повредил автомобиль), чтобы начать общение с артисткой.
- Как рассказывала певица, сначала она чувствовала заботу и внимание со стороны бойфренда. Но теперь она предполагает, что мужчина мог умышленно манипулировать и изучать женскую психологию, чтобы завоевать ее доверие.
- В начале года Елена Тополя сообщила, что ее шантажируютесли певица не перечислит средства, то ее личные видео обнародуют. Эти ролики присылали друзьям Тополи, журналистам, блогерам.
- Нацполиция задержала 23-летнего киевлянина – ему сообщили о подозрении. Вероятно, именно он снимал видео с певицей на скрытую камеру.
- Елена Тополя в интервью Рамине Эсхакзай рассказывала, что имеет предположение, кто за этим стоит, но пока не может называть имен. По ее мнению, на всю эту "схему" потратили около 20 тысяч долларов.