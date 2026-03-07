Есть результаты, – Елена Тополя о расследовании "слива" ее личных видео

Украинская певица Елена Тополя в начале года попала в центр обсуждений из-за слива ее личных видео. Звезда рассказала, на каком этапе сейчас расследование.

Елена Тополя поделилась комментарием за кулисами концерта "Весенняя Музыкальная Платформа" для BLIK.ua. Певица отметила, что пока идет расследование, она получает поддержку от семьи.

К слову Было очень страшно и стыдно, – Елена Тополя рассказала, как пережила "слив" личных видео

На этапе хотелось бы лучше, но есть результаты. Это достаточно сложное уголовное дело. Оно содержит несколько направлений, которые просто автоматически подтягиваются. Поэтому надо нам аккумулироваться. И это все, что подтягивается, вести туда, куда надо,

– рассказала певица.

Елена Тополя добавила, что обновлениями будет обязательно делиться на своих страницах. Однако только с разрешения адвокатов и специалистов.

"Главная цель – это чтобы женщины, которые проходили или сейчас проходят такие испытания, тоже понимали, как им действовать в таких ситуациях, куда обращаться", – отметила певица.

Что известно о "сливе" видео Елены Тополи?