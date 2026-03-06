В сеть шантажисты "слили" личные видео Елены Тополи. Она рассказала, как эмоционально пережила эту ситуацию и призналась, что ей помогло. Об этом артистка сказала в интервью для Viva!

Было очень страшно и стыдно. Ощущение, будто тебя раздели посреди площади. Опорой стали дети – надо было держаться. Близкие люди, которым я решилась рассказать сразу. И вера в то, что правда все равно победит ложь. Просто не сразу,

– отметила Елена.

Напомним, что в браке с фронтменом АНТИТЕЛ Елена Тополя родила троих детей: сыновей Марка и Романа и дочь Марию. Певица в интервью Рамине Эсхакзай заверила, что с детьми у нее сейчас все хорошо и они прекрасно проводят время вместе.

Певица добавила, что ей также очень помогла поддержка общества.

Я почувствовала ее очень сильно, и это стало одним из важнейших спасательных кругов. Сотни женщин писали: "Я тоже через это проходила", "Ты не одна". Это давало силы не прятаться. Я очень благодарна коллегам и медиа – не ожидала столько теплых слов,

– призналась знаменитость.

