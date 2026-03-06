В сеть шантажисты "слили" личные видео Елены Тополи. Она рассказала, как эмоционально пережила эту ситуацию и призналась, что ей помогло. Об этом артистка сказала в интервью для Viva!
Было очень страшно и стыдно. Ощущение, будто тебя раздели посреди площади. Опорой стали дети – надо было держаться. Близкие люди, которым я решилась рассказать сразу. И вера в то, что правда все равно победит ложь. Просто не сразу,
– отметила Елена.
Напомним, что в браке с фронтменом АНТИТЕЛ Елена Тополя родила троих детей: сыновей Марка и Романа и дочь Марию. Певица в интервью Рамине Эсхакзай заверила, что с детьми у нее сейчас все хорошо и они прекрасно проводят время вместе.
Певица добавила, что ей также очень помогла поддержка общества.
Я почувствовала ее очень сильно, и это стало одним из важнейших спасательных кругов. Сотни женщин писали: "Я тоже через это проходила", "Ты не одна". Это давало силы не прятаться. Я очень благодарна коллегам и медиа – не ожидала столько теплых слов,
– призналась знаменитость.
Что известно о "сливе" личных видео Елены Тополи?
- Певицу шантажировали: если она не перечислит значительную сумму денег, ее личные видео обещали обнародовать.
- Елена Тополя отказалась платить и обратилась к правоохранителям, поэтому частные видео с ее участием появились в сети 19 января.
- Впоследствии Нацполиция задержала 23-летнего киевлянина. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 12 лет заключения. По данным следствия, именно он тайно снимал откровенные видео с певицей на скрытую камеру.
- Артистка рассказывала, что их знакомство состоялось 10 декабря 2025 года. В тот день произошла, как она объясняет, специально подстроенная авария: мужчина повредил ее автомобиль. После этого они обменялись контактами и начали общаться.
- Сначала Елена чувствовала заботу и внимание: он дарил цветы, делал комплименты и подарки. Уже позже певица пришла к выводу, что мужчина мог целенаправленно изучать женскую психологию и использовать манипуляции, чтобы завоевать ее доверие.
- Тополя также предполагает, что за этим сливом личных видео стояла более широкая схема. По ее оценке, "операция" могла стоить около 20 тысяч долларов, а исполнитель получил значительный гонорар. Детали истории певица планирует раскрыть позже.