У мережу шантажисти "злили" особисті відео Олени Тополі. Вона розповіла, як емоційно пережила цю ситуацію та зізналася, що їй допомогло. Про це артистка сказала в інтерв'ю для Viva!.
Цікаво Де зараз і чим займається найвимогливіший суддя "Танцюють всі" Раду Поклітару
Було дуже страшно і соромно. Відчуття, ніби тебе роздягли посеред площі. Опорою стали діти – треба було триматися. Близькі люди, яким я наважилася розповісти одразу. І віра в те, що правда все одно переможе брехню. Просто не одразу,
– зазначила Олена.
Нагадаємо, що в шлюбі з фронтменом АНТИТІЛ Олена Тополя народила трьох дітей: синів Марка та Романа та донька Марію. Співачка в інтерв'ю Раміні Есхакзай запевнила, що з дітьми в неї зараз все добре і вони прекрасно проводять час разом.
Співачка додала, що їй також дуже допомогла підтримка суспільства.
Я відчула її дуже сильно, і це стало одним із найважливіших рятівних кіл. Сотні жінок писали: "Я теж через це проходила", "Ти не одна". Це давало сили не ховатися. Я дуже вдячна колегам і медіа – не очікувала стільки теплих слів,
– зізналася знаменитість.
Що відомо про "злив" особистих відео Олени Тополі?
- Співачку шантажували: якщо вона не перерахує значну суму грошей, її особисті відео обіцяли оприлюднити.
- Олена Тополя відмовилася платити та звернулася до правоохоронців, тож приватні відео з її участю з'явилися в мережі 19 січня.
- Згодом Нацполіція затримала 23-річного киянина. Чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. За даними слідства, саме він таємно знімав відверті відео зі співачкою на приховану камеру.
- Артистка розповідала, що їхнє знайомство відбулося 10 грудня 2025 року. Того дня сталася, як вона пояснює, спеціально підлаштована аварія: чоловік пошкодив її автомобіль. Після цього вони обмінялися контактами й почали спілкуватися.
- Спочатку Олена відчувала турботу й увагу: він дарував квіти, робив компліменти та подарунки. Вже пізніше співачка дійшла висновку, що чоловік міг цілеспрямовано вивчати жіночу психологію та використовувати маніпуляції, щоб завоювати її довіру.
- Тополя також припускає, що за цим зливом особистих відео стояла ширша схема. За її оцінкою, "операція" могла коштувати близько 20 тисяч доларів, а виконавець отримав значний гонорар. Деталі історії співачка планує розкрити пізніше.