Про особисте життя Тополя заговорила в інтерв'ю проєкту 55 за 5, що виходить на ютуб-каналі "Ранок у великому місті".

Олена Тополя розповіла, що зараз вільна.

У мене немає чоловіка. Уже досить давно,

– зізналась вона.

Співачка зазначила, що не перебуває в активному пошуку чоловіка.

Я довіряю Творцю і свою долю, і свою душу. Як має скластися – так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає, і дякую за те, що не дає,

– додала Тополя.

Водночас Олена зізналась, що зараз щаслива.

Я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді,

– поділилась співачка.

Нагадаємо, у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Олена Тополя заявила, що не хоче обговорювати колишнього чоловіка, адже вже немає сім'ї, а є окремі особистості. Крім того, співачка зізналась, що думала про заміну прізвища, проте поки що для неї це не пріоритет.

