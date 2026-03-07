Олена Тополя поділилась коментарем за лаштунками концерту "Весняна Музична Платформа" для BLIK.ua. Співачка зауважила, що поки триває розслідування, вона отримує підтримку від сім'ї.

На етапі хотілося б краще, але є результати. Це досить складна кримінальна справа. Вона містить декілька напрямків, які просто автоматично підтягуються. Тому треба нам закумулюватися. І оце все, що підтягується, вести туди, куди треба,

– розповіла співачка.

Олена Тополя додала, що оновленнями буде обов'язково ділитися на своїх сторінках. Однак тільки з дозволу адвокатів та спеціалістів.

"Головна мета – це щоб жінки, які проходили або зараз проходять такі випробування, теж розуміли, як їм діяти в таких ситуаціях, куди звертатися", – зауважила співачка.

