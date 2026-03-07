Олена Тополя поділилась коментарем за лаштунками концерту "Весняна Музична Платформа" для BLIK.ua. Співачка зауважила, що поки триває розслідування, вона отримує підтримку від сім'ї.
На етапі хотілося б краще, але є результати. Це досить складна кримінальна справа. Вона містить декілька напрямків, які просто автоматично підтягуються. Тому треба нам закумулюватися. І оце все, що підтягується, вести туди, куди треба,
– розповіла співачка.
Олена Тополя додала, що оновленнями буде обов'язково ділитися на своїх сторінках. Однак тільки з дозволу адвокатів та спеціалістів.
"Головна мета – це щоб жінки, які проходили або зараз проходять такі випробування, теж розуміли, як їм діяти в таких ситуаціях, куди звертатися", – зауважила співачка.
Що відомо про "злив" відео Олени Тополі?
- 10 грудня 2025 року Олена Тополя познайомилась з молодим хлопцем. Ймовірно, він навмисно підлаштував аварію (пошкодив автомобіль), щоб почати спілкування з артисткою.
- Як розповідала співачка, спершу вона відчувала турботу й увагу з боку бойфренда. Але тепер вона припускає, що чоловік міг навмисне маніпулювати й вивчати жіночу психологію, щоб завоювати її довіру.
- На початку року Олена Тополя повідомила, що її шантажують: якщо співачка не перерахує кошти, то її особисті відео оприлюднять. Ці ролики надсилали друзям Тополі, журналістам, блогерам.
- Нацполіція затримала 23-річного киянина – йому повідомили про підозру. Ймовірно, саме він знімав відео зі співачкою на приховану камеру.
- Олена Тополя в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповідала, що має припущення, хто за цим стоїть, але наразі не може називати імен. На її думку, на всю цю "схему" витратили близько 20 тисяч доларів.