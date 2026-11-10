После развода Елена Тополя снова хочет стать Alyosha: что произошло

Во время полномасштабной войны Елена Тополя отказалась от псевдонима Alyosha и стала выступать под своим собственным именем. Теперь певица обсудила с поклонниками возможное возвращение псевдонима и рассказала, что в свое время вложила в это имя.

В интервью "Суспильне Одесса" Елена вспомнила, как выбирала сценическое имя. Она уже тогда думала о слушателях за рубежом, поэтому с самого начала писала Alyosha по-английски. В этом был и личный для нее смысл.

Вообще, мой псевдоним Alyosha был придуман именно на английском. Это было будто не просто решение и не просто имя. Это еще означало Божий свет, свет от Бога,

– пояснила певица.

Под этим именем Елена выпустила англоязычный альбом. С тех пор она сменила сценическое имя, но песни на английском до сих пор есть в ее репертуаре. Именно с ними Тополя и связывает возможное возвращение псевдонима.

Поэтому Alyosha – это для всего мира, не только для Украины, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжала и продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть, – рассказала Елена.

После окончания войны певица надеется записать еще один альбом на английском. А вот когда слушатели снова увидят на афишах имя Alyosha, она пока не сказала.

Елена Тополя / фото alyoshasinger

Отдельно Тополя рассказала, как изменилась после развода и распространения ее личного видео. По словам артистки, теперь далеко не всегда можно понять, что она переживает.

Я запретила себе быть такой эмпатичной, как раньше. Я стала более холодной, рациональной. Да, мне тоже больно. Но вы этого не увидите – и мне будет больно,

– сказала певица.

Ранее Елена Тополя признавалась, слил ли ее бывший муж интимное видео. Певица раскрыла подробности о человеке, который организовал скрытую съемку и шантажировал ее скандальным видео.