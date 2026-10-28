Елена Тополя сообщила о проблемах со здоровьем: что будет с концертами

Певица Елена Тополя сообщила об изменениях в осеннем туре "Феникс". Из-за болезни артистка не может выйти на сцену, поэтому выступления во Львове, Ровно и Луцке пришлось перенести. Новые даты уже известны.

О своем самочувствии и изменениях в концертном графике исполнительница рассказала в инстаграме. Она пояснила, что сейчас физически не готова выступать перед зрителями.

Мои дорогие, я сильно заболела и сейчас физически не могу выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура "Феникс",

– написала Елена.

Какое именно заболевание заставило ее изменить планы, певица не уточнила. Сейчас она сосредоточилась на восстановлении и надеется как можно скорее вернуться к выступлениям.

Перенесенные концерты состоятся:

12 ноября – во Львове;

25 ноября – в Ровно;

26 ноября – в Луцке.

По словам артистки, последующие концерты тура должны пройти по запланированному графику.

Сейчас я делаю все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и делиться нашими эмоциями в зале,

– поделилась Тополя.

Несмотря на вынужденные изменения, команда певицы продолжает благотворительный сбор средств. Вместе с фондом "Твоя опора" в рамках тура собирают средства на помощь семьям погибших и людям, пострадавшим от войны.

Елена поблагодарила слушателей за пожертвования, поддержку и понимание. В комментариях под постом поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.

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